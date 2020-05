Covid-19: Prefeitura implanta para uma estrutura de atendimento

A Prefeitura de Humaitá implantou uma Unidade Sentinela de atendimento específico para atender pessoas que estão com sintomas gripais e reforçar a rede de assistência à população humaitaense.

A Unidade irá atender casos suspeitos e irá encaminhá-los para a unidade hospitalar, em casos graves ou para a tratamento domiciliar, em casos de sintomas leves.

A Unidade Sentinela está localizada no prédio do antigo Hospital, atual Centro de Especialidades de Humaitá (CEHUM), no bairro São José.

As atividades iniciarão nesta terça-feira (26), com atendimento de segunda à sexta-feira, das 7 às 19 horas,