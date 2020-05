Covid-19: mais um caso confirmado nesta segunda-feira (25)

O número de casos confirmados do covid-19, em Humaitá chega a 38. A informação consta no boletim epidemiológico atualizado e divulgado na segunda-feira (25).

Os 38 casos estão divididos em:

1 transferido para UTI em Porto Velho (RO);

18 em tratamento domiciliar;

18 pacientes recuperados com amostra positiva para covid-19, que cumpriram o isolamento por mais de 14 dias e estão sem sintomas;

1 óbito.

Além dos confirmados temos, temos ainda 12 casos em investigação (1 dos investigados está internado no Hospital Regional de Humaitá); e 99 descartados.