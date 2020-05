Casos confirmados da Covid-19 cresce 42,8% no Amazonas, em uma semana

De acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus cresceu 42,8% em uma semana, no Amazonas. O registro foi de 8.954 novos casos confirmados só nos últimos sete dias.

Até domingo (24), o estado registrou 29.867 casos confirmados do novo coronavírus, segundo boletim epidemiológico divulgado. As mortes chegaram a 1.758.

Há uma semana, o número de casos da doença no estado era de 20.913 casos. Já as mortes somaram 1.433 mortes.

Dos 29.867 casos confirmados no Amazonas até o último domingo (24), 13.881 são de Manaus (46,48%) e 15.986 do interior do estado (53,52%).

Além da capital, 59 municípios dos 62 têm casos confirmados. Segundo o governo, Envira e Ipixuna são os únicos municípios do Amazonas sem casos confirmados de Covid-19. Os registram apontam 9 casos notificados em Envira e 13 em Ipixuna.

O plano é retomar as atividades no Amazonas no dia primeiro de junho, ao fim do decreto em vigor que mantém apenas o funcionamento de serviços essenciais até o dia 31 de maio.

Tefé tem mais de 40 mil infectados

41 mil dos 210 mil habitantes deTefé estão ou já estiveram com o novo coronavírus. Isso representa 19,6% da população. Os dados são de um estudo feito pela Universidade Federal de Pelotas.

Segundo o governo do Amazonas, Tefé tem 1.322 casos da doença, mais de 39 mil a menos do que foi levantado durante a pesquisa.

De acordo com o estudo, Tefé fica atrás somente da cidade de Breves (PA), onde a proporção da população que tem ou já teve coronavírus foi estimada em 24,8%, ou seja, cerca de 25 mil dos 103 mil habitantes da cidade estão ou já estiveram infectados.

A pesquisa realizada em 133 cidades do país, foi iniciada no dia 14 de maio, onde pessoas foram entrevistadas e testadas, com a ajuda do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope).

Ainda de acordo com o estudo, entre as 15 cidades do Brasil com maiores prevalências, três são do Amazonas. Depois de Tefé, Manaus aparece em quinto lugar, com 12,5%, além de Parintins, como o décimo maior índice, com a estimativa de que 5,0% da população já tenha sido contaminada.