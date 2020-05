Brasil ultrapassa 22 mil mortes e 363 mil casos confirmados de covid-19

O Brasil chega a 22.666 mortes registradas pelo covid-19. Além disso, também chegamos a 363.211 casos confirmados da doença, no país. Já casos recuperados somam 149.911. Esses números foram divulgados hoje (24) pelo Ministério da Saúde.

De acordo com levantamento diário feito pela MS, nas últimas 24 horas, o Brasil chegou a 15.813 novos casos e 653 mortes.

Entre a unidades da federação com o maior número de casos, o estado de São Paulo figura em primeiro lugar, com 82.161 casos confirmados e 6.163 óbitos. Rio de Janeiro aparece na segunda posição com 37.912 e 3.993 mortes. Em seguida estão Ceará (35.595 casos e 2.324 mortes) e Amazonas (29.867 casos e 1.758 mortes).

Segundo o Ministério da Saúde, 190 mil casos estão em acompanhamento e 3,5 mil óbitos em investigação