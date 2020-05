Editais publicados para todos os níveis de escolaridade

Novos editais de concursos públicos foram divulgados. São oportunidades são destinadas para todos os níveis de escolaridade, dividas em diversos cargos e locais.

Veja todos os detalhes abaixo:

Concurso Público: Prefeitura de Barroquinha/CE

A Prefeitura de Barroquinha (Ceará), abriu processo seletivo, com oportunidade para 10 vagas temporárias (e cadastro de reservas), para os cargos de vigia e auxiliar de serviços gerais. O aprovado terá um salário de R$ 1.045,00, para trabalhar 40h semanais, no Serviço de Atendimento de Urgência Móvel (SAMU).

As inscrições para o concurso estão abertas até hoje (22 de maio de 2020), através do envio de documentos exigidos no edital, para o seguinte e-mail: barroquinhasms@gmail.com. Saiba mais clicando AQUI!

Fundação Beatriz Gama/RJ

A Fundação Beatriz Gama, FBG, (em Volta Redonda/RJ) abriu concurso oferecendo 31 vagas temporárias em cargos com escolaridade de níveis fundamental, médio e superior. São oportunidades para assistente social, nutricionista, educador, auxiliar de educador, cozinheiro, auxiliar de serviços gerais e motorista.

Os salários pagos chegam ao valor de R$ 1.045,00 somados a gratificações e outros benefícios (auxílio alimentação de R$ 250 e gratificação social de R$ 200), para uma jornada de trabalho de 30h ou 40h semanais.

As inscrições vão até o dia 25 de maio de 2020, presencialmente, na Fundação Beatriz Gama.

Concurso Público: Prefeitura de Santa Cruz do Sul/RS

Mais um processo seletivo publicado: dessa vez a Prefeitura de Santa Cruz do Sul (Rio Grande do Sul) tornou público edital com processo seletivo simplificado para prover, por tempo determinado, duas (2) vagas para Fiscal. Uma lotação se dará na Secretaria de Meio Ambiente, outra na Secretaria de Fazenda.

O salário pago é de R$ 4.782,33, além do auxílio alimentação no valor de R$ 587,00, para uma jornada de trabalho será de 40h semanais. As inscrições vão até este dia 22 de maio (2020), através do seguinte endereço: Rua Borges de Medeiros, nº 650, 2º Andar, Santa Cruz do Sul-RS (gestão de pessoas do órgão).

Fonte: direcaoconcursos.com.br