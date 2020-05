Covid-19: em Humaitá 184 pessoas examinadas e 36 resultados positivos

Em Humaitá, 184 pessoas já passaram pelos exames (teste rápido e o RT-PCR) para detecção o covid-19, até a última sexta-feira (22). Os dados constam em um gráfico divulgado na página do Facebook Saúde Humaitá.

Do total de exames realizados, 148 deram negativos e 36 positivos. Desse universo, 67 pessoas fizeram exames RT-PCR, sendo que 25 positivaram e 42 negativaram. Dos 117 testes rápidos realizados, 11 foram positivos e 106 negativos.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os testes rápidos são de fácil execução e não necessitam de outros equipamentos de apoio e conseguem dar resultados entre 10 e 30 minutos. A agência ressalta que o teste rápido não detecta especificamente o novo coronavírus (Sars-CoV-2), mas sim os anticorpos produzidos pelo organismo depois de a infecção ter ocorrido.

Já o RT-PCR é um teste de Reação em Cadeia da Polimerase com Transcrição Reversa em tempo real que verifica a presença de material genético do vírus, confirmando que a pessoa se encontra com Covid-19. Durante o exame é colocado um cotonete na boca ou no nariz da pessoa que vai ser testada. Depois, essa amostra é examinada em laboratório, e o teste consegue dizer se o vírus está presente ou não.

Evolução da doença

Gráficos abaixo, atualizados na última sexta-feira (22) demostram os números de casos por bairro, por faixa etária e a evolução diária do covid-19, em Humaitá.