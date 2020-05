Bolsonaro avisou a Moro por mensagem sobre saída de Valeixo

O presidente Jair Bolsonaro teria avisado Sérgio Moro (ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, na época) que iria tirar Maurício Valeixo do comando da Polícia Federal horas antes da reunião ministerial realizada no dia 22 de abril.

A informação é mostrada em mensagens trocadas entre Bolsonaro e Moro no início daquele dia. As conversas foram obtidas pelo jornal ” OEstado de S. Paulo”, e integram o inquérito que apura supostas tentativas do presidente de tentar interferir na PF.

A troca de mensagens é mais um dos pontos que contradizem a versão ainda sustentada por Bolsonaro, de que não tentou interferir na corporação.

Fonte: Portal do Holanda