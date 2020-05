Boletim confirma o primeira a morte por Covid-19, em Humaitá

De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado hoje (19), pela Secretaria Municipal de Saúde de Humaitá, o município registrou primeiro óbito por covid-19.

Trata-se de um homem, residente no município, que foi transferido para UTI em Porto Velho (RO) e faleceu na tarde desta terça-feira (19).

O boletim também registra 8 novos casos de covid-19, totalizando 33 casos positivos.

Dos 33 casos confirmados, um paciente está internado na unidade hospitalar de Humaitá; 18 encontram-se em tratamento domiciliar; e outros 13 foram recuperados que cumpriram o isolamento por mais de 14 dias e estão sem sintomas;

Além dos confirmados, temos ainda 12 em investigação e 88 descartados.

Evolução da doença

Após 24 dias da confirmação dos primeiros casos de covid-19 em Humaitá, a doença já avançou e agora está presente em seis bairros da cidade.

Os casos confirmados cresceram no início do mês de maio, juntamente com o número de investigações.

Com 14 casos, o bairro São José continua como o local de maior incidência de covid-19, seguido por São Cristóvão com 8 casos, São Domingos Sávio com 3 casos, Nova Esperança com 3 casos, Santo Antônio com 2 casos e Divino Pranto com 1 caso confirmado, até o momento.

Dos 33 pacientes positivados na cidade, dois vieram de fora, um deles está recuperado e o outro segue internado na unidade hospitalar.

Confira abaixo o gráfico dos números de casos por bairro e a evolução diária de covid-19 em Humaitá: