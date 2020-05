Agricultores familiares da comunidade Paraisinho, em Humaitá recebem equipamentos

Em Humaitá, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), entregou mais de 50 equipamentos a agricultores familiares. As doações beneficiaram cerca de 20 famílias da comunidade Paraisinho naquele município.

De acordo com a gerente do Idam em Humaitá, Gisely Melo, o objetivo é garantir melhores condições de trabalho e qualidade de vida para os agricultores. “Com os equipamentos, eles terão melhores condições de beneficiamento de seus produtos e poderão escoar a produção de forma mais rápida, fazendo com que aumente a produção e renda deles”, destacou ela.

Os equipamentos foram adquiridos por meio de projeto elaborado pela unidade local do Idam, em Humaitá junto ao FPS. Com a proposta aprovada, foram entregues 15 roçadeiras, 10 caixas d’água grandes, cinco caixas d’água pequenas, quatro fornos para casa de farinha, quatro prensas, quatro cevadores e quatro rolos de tela. Também foram entregues uma batedeira de açaí, um freezer, um notebook e uma impressora.

Para a gerente, a participação do Idam nesses processos do FPS é de suma importância, visto que o Instituto realiza a divulgação dos editais, visita os agricultores no campo e considera a necessidade de cada um para enfim elaborar os projetos.

“Esses bens que eles adquiriram vão ajudar muito. Como são itens de casa de farinha, eles vão conseguir produzir mais e em menos tempo, já que conseguiram equipamentos mais tecnificados”, pontuou a gerente.