Suspeito de matar Miss no AM deu banho e tentou se livrar do corpo

Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) concederam na noite deste sábado (16) coletiva para contar sobre os detalhes que Rafael Fernandez Rodrigues, de 31 anos, deu sobre o assassinato da Miss Manicoré Kimberly Mota, de 22 anos.

De acordo com a polícia, Rafael confessou o crime e contou detalhes no momento da prisão: o suspeito relatou estava em seu apartamento com a namorada, e por volta das 00h30, do dia 11, ela teria ido tomar banho e colocado o celular na cabeceira da cama.

Rafael teria relatado que já sabia a senha do celular e visualizou algumas mensagens, que teria o deixado furioso. Ele disse que foi a cozinha, pegou uma faca e retornou para o quarto, onde escondeu a arma debaixo do travesseiro. Assim que Kimberly deitou ao lado e se distraiu, ele desferiu a primeira facada, fazendo com que a miss ficasse quase desfalecida. Outra facada foi desferida e a vítima morreu.

Ao perceber que Kimberly estava sem vida, Rafael contou à polícia que deu banho no corpo da vítima para tentar sair com ela do condomínio e descartar em outro local, porém, percebeu que não seria possível e abandonou Kimberly no apartamento e fugiu, levando o celular dela, que foi jogado em uma área de mata da rodovia AM-010, para onde o suspeito teria fugido por engano, acreditando ser a BR-174, que liga Manaus a Boa Vista.

O pai de Rafael teria recebido ligação do filho após o crime, e teria orientado o filho a se entregar a polícia.

Após ser preso no município de Pacaraima, em Roraima, a Polícia Civil do Amazonas o conduziu para Manaus, onde o suspeito permanece na carceragem da DEHS, aguardando a chegada de um advogado para prestar esclarecimentos sobre o crime.

Fonte: portaldoholanda.com.br