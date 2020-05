FATOS E VERSÕES

Acesso à internet

Segundo a pesquisa TIC Domicílios 2018, do Comitê Gestor da Internet, três em cada 10 brasileiros não têm acesso à internet. Nas classes A e B, o índice é de 92%. Na D e na E, fica em 48%.

Além disso, 56% das pessoas acessam a internet apenas pelo celular. Nesse caso, os pacotes são limitados aos dados contratados, o que limita a possibilidade de tempo de visualização de vídeos por streaming.

Mortes no trânsito

Segundo números do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), o Brasil registra anualmente cerca de 300.000 feridos graves por acidente de trânsito. Mesmo com o altíssimo número de mortes decorrentes destas situações, não existe uma grande comoção ou mobilização por parte da população.

Mortes no trânsito II

Se esses 300.000 feridos em acidentes de trânsito recorressem ao sistema de saúde em 60 dias, certamente teríamos o caos instaurado. O número de mortes seria agravado pela falta de atendimento.

Falta estrutura

Segundo o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui 209,5 milhões de habitantes. Em caso de 5% da população, ou seja, mais de 10 milhões de pessoas necessitarem de atendimento médico no mesmo período, não existiria estrutura hospitalar em lugar nenhum para dar vazão a essa demanda.

Trabalhador com nível superior

O nível de instrução do trabalhador brasileiro com, no mínimo, o ensino médio completo subiu de 59,3% para 60,8% no ano passado, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE. Do total de ocupados, 24,6% não tinha instrução ou possuíam somente o ensino fundamental incompleto. Esse grupo era maior (25,8%) em 2018.

Trabalhador com nível superior II

Na comparação com 2012, início da série histórica, o maior crescimento ocorreu no ensino superior completo, que correspondia a 14,8% dos ocupados naquele ano, passando para 20,8% em 2019.

Remuneração em média

As pessoas que não possuíam instrução em 2019 ganhavam, em média, R$ 911, menos que o salário mínimo (R$ 998, na ocasião). Já o rendimento das pessoas com ensino fundamental completo ou equivalente foi 61,5% maior, chegando a R$ 1 472.

Remuneração em média II

Os trabalhadores com ensino superior completo ganharam, em média, R$ 5.108 – renda três vezes maior que a daqueles que tinham somente o ensino médio completo e cerca de seis vezes que o rendimento dos trabalhadores sem instrução.

Fontes de rendimento

Pesquisa do IBGE sobre a distribuição das fontes de rendimento no Brasil aponta que maior participação na composição do rendimento médio continua sendo do trabalho (72,5%); outras fontes (27,5%); aposentadoria e pensão (20,5%); outros rendimentos (3,4%), aluguel e arrendamento (2,5%) e pensão alimentícia e mesada (1,1%).

Enem 2020

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 já alcançou 3 milhões de inscrições até ontem (15), segundo balanço divulgado pelo Inep. Estudantes podem se inscrever até o dia 22 de maio, por meio da página do Enem na internet. A versão digital das provas tem 99,6 mil inscritos, e as vagas para essa modalidade do exame estão praticamente esgotadas (das 101,1 mil disponibilizadas). Já o Enem impresso recebeu 2,9 milhões de inscrições desde a abertura do sistema, às 10h da segunda-feira (11).