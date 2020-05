Números sorteados do concurso 2262 da Mega-Sena; e outros resultados

Confira os resultados dos concursos sorteados na noite deste sábado (16), pela Caixa Econômica Federal.

Os sorteios foram realizados no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Mega-Sena

A Mega-Sena, teve as seguintes dezenas sorteadas: 07-08-14-23-30-46.

O prêmio milionário saiu para a cidade de Curitiba, Paraná. Uma aposta levou o total de R$ 101.195.308,30.

Quina

A Quina, teve os seguintes números sorteados: 21-22-27-34-52.

Dia de Sorte

O Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01-02-16-23-24-25-30. O mês da sorte é janeiro.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 11-16-28-30-37-38 no primeiro sorteio; 06-14-15-39-42-45 no segundo sorteio.

Timemania

A Timemania, apresentou o seguinte resultado: 14-23-30-45-74-76-79. O time do coração é o Treze, da Paraíba.

