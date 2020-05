Corinthians vende máscaras de proteção e destina parte da arrecadação a comunidades carentes

O Corinthians colocou à venda na ShopTimão máscaras de proteção confeccionadas em tecido e reutilizáveis. As peças fazem parte da campanha Um Por Todos, que tem parte dos recursos destinados a instituições cadastradas pelo departamento de Responsabilidade Social do clube. Camiseta alusiva à ação também pode ser encontrada na loja oficial do clube.

O uso de máscaras de proteção tem sido recomendado pela Organização Mundial da Saúde e por governos de todo mundo para reduzir a possibilidade de contágio pela covid-19. Em várias cidades do Brasil, como São Paulo, já se tornou acessório obrigatório para quem precisa sair de casa.

Esta é mais uma iniciativa do clube para mitigar os efeitos da pandemia do coronavírus entre os mais vulneráveis. A instituição já organizou uma campanha de doação de sangue na Arena Corinthians, intermediou a doação de equipamentos de proteção individual para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, e tem realizado semanalmente lives com ídolos do clube com o objetivo de arrecadar cestas básicas. Mais de cinco toneladas de alimentos já foram entregues em comunidades carentes em parceria com o Meu Corinthians BMG.

UM POR TODOS

Pack com máscaras (seis unidades) – R$ 69,90

Camiseta Um por Todos – R$ 69,90

Onde comprar: ShopTimão