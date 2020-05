Bairro São José tem maior incidência do Covid-19, com sete casos confirmados

Com 19 dias após a confirmação dos primeiros casos de covid-19 em Humaitá, a doença já avançou e está presente em 3 bairros da cidade. Os casos confirmados cresceram no início do mês de maio, juntamente com o número de investigações.

Com 7 casos, o bairro São José é o local com maior incidência de covid-19, seguido por São Domingos Sávio com 3 casos e São Cristóvão com 2. Dos 13 pacientes positivados na cidade, um veio de fora, mas já está recuperado.

A Prefeitura de Humaitá continua com as ações de prevenção e controle ao novo coronavírus para evitar que a doença se propague, ainda mais no município.