Estrutura de saúde de Humaitá recebe medicamentos e equipamentos

Na manhã desta quarta-feira (13), duas aeronaves chegaram à Humaitá com medicamentos, equipamentos e cápsulas usadas no protocolo de atendimento a pacientes com Covid-19 no Hospital de Campanha em Manaus.

As doações feitas pelo Grupo Samel, empresa que atua em Manaus oferecendo planos de saúde empresariais e assistência médico-hospitalar e odontológica foram recebidas pelo prefeito Herivane Seixas, nas instalações do Hospital Regional.

Através de uma parceria com o Grupo Samel e o Instituto Transire, a Prefeitura de Humaitá trouxe para o município, a cápsula respiratória “Vanessa”, que funciona como um envoltório para ventilação não invasiva e é produzida em uma armação leve e resistente formada por canos de PVC, podendo ser manuseada e higienizada facilmente.

O equipamento é revestido por uma película de vinil transparente para uma melhor visualização do paciente e para auxiliar na contenção do contágio.

Além do material, uma equipe de médicos veio à Humaitá para treinar os profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate ao novo coronavírus sobre os protocolos e metodologias adotados pelo Grupo Samel, no uso da cápsula respiratória.

“Esta é mais uma ação do nosso governo no sentido de melhorar a estrutura da rede de saúde do município. Nesse momento de pandemia além do intenso trabalho de prevenção, também estamos buscando melhores condições de tratamento, para as vítimas do covid-19”, ressaltou o prefeito Herivane Seixas.