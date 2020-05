Confirmado sete novos casos de Covid-19 em Humaitá

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou sete novos casos confirmados de Covid-19, em Humaitá. No total, o município chega a 13 pessoas que positivaram para a doença, segundo o Boletim Epidemiológico divulgado hoje (11).

No final da tarde desta segunda-feira, a Semsa/Humaitá recebeu do Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia (Lacem/RO) a contraprova do exame da nasofaringe, de nove testes de pacientes investigados.

Ao tomar conhecimento dos novos casos, o prefeito Herivaneo Seixas mais uma vez, solicitou a população para que permaneça em casa e só saia em casos de extrema necessidade, e se precisar sair, que use máscara.