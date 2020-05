Bolsonaro deverá decidir congelamento de salários até quarta-feira (13)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã de hoje (11) que deve decidir, até quarta-feira (13), sobre os vetos ao projeto de lei (PL) que garante auxílio financeiro para auxiliar os estados, o Distrito Federal e os municípios no combate ao novo coronavírus.

Aprovada na semana passada, pelo Congresso Nacional, a medida prevê um socorro financeiro de R$ 125 bilhões. Em contrapartida, os estados e municípios deverão tomar medidas de controle de gastos, como suspender o reajuste de salários dos seus servidores até o final do ano que vem.

No texto vindo do Congresso, uma série de categorias, como profissionais de saúde, de segurança pública e das Forças Armadas, foram excluídas do congelamento salarial. Depender do ministro da Economia, Paulo Guedes, essas exceções devem ser vetadas do texto.

“A Economia está trabalhando na questão dos vetos, vamos atender 100% o Paulo Guedes. Teve alguns pedidos que não foram aceitos, houve pedido de tempo, de alguns governadores, para passar para quarta-feira a sanção do projeto. Vamos talvez decidir na quarta-feira”, afirmou o Bolsonaro.

Segundo o presidente, a crise econômica causada pelo novo coronavírus pode gerar um processo de deflação, com queda geral nos preços, o que poderia amenizar o congelamento de salário para funcionários públicos.