54° BIS entrega cestas básicas e outros insumos na terra indígena Juma

Não poderia ser diferente, neste momento do Covid-19 que gerou uma pandemia, em todo o país, o 54° Batalhão de Infantaria de Selva (54°BIS), sempre disposto a servir a sociedade, está presente em várias ações de combate a doença.

Em resposta à uma demanda emergencial da Fundação Nacional do Índio (Funai), o 54°BIS realizou na última sexta-feira (8) a Operação Covid-19, que possibilitou o transporte de 100 litros de gasolina, 100 litros de OD e cestas básicas da zona urbana de Humaitá até a ponte do Rio Açuã, no Km 120 da BR 230,

Onze militares estiveram participando da operação, que ocorreu na maior parte do tempo, em condições climáticas adversas.

Informações e fotos: Comunicação do 54°BIS