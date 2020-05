Chega a 5 o número de casos confirmados do Covid-19, em Humaitá

Até está quarta-feira (6) cinco casos confirmados do Covid-19 haviam sido registrados, em Humaitá. Os novos casos provocaram muitas manifestações nas redes sociais sobre a necessidade de intensificar as medidas de prevenção.

O último boletim epidemiológico divulgado hoje (6) confirmou mais um caso da doença, no município. A publicação registra ainda, 35 casos notificados, 25 descartados, 5 em investigação e 5 internados.

Dois pacientes estão em isolamento domiciliar e outros dois suspeitos estão no isolamento do Hospital Geral, embora o teste rápido deu negativo.

Até o final da tarde de quarta-feira (6) estavam no setor de isolamento do hospital municipal, um casal que a 12 dias deu entrada na unidade, um casal de idosos que entrou na última terça-feira (5) e um outro paciente suspeito.