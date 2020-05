Assista à edição de hoje (7) do programa Objetiva News

O programa Objetiva News apresentado por Raolin Magalhaes, entrevistou hoje (7) o roqueiro Ageu Rios, filho da Terra da Mangaba e com uma longa trajetória no mundo do rock, principalmente, em Rondônia, onde entre outras coisas, fez parte da Banda Nitro (principal banda de rock do estado, por muitos anos) e fez show nas principais casas noturnas.

Clique no link e assista a entrevista no YouTube ou se preferir no Facebook.

