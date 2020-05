Estudantes e familiares recebem kits de alimentação escolar 

No dia 7 de abril de 2020, foi publicada a lei nº 13.987, que altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 que autoriza, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas, em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.

A alimentação escolar passou de uma ação assistencialista, pontual e pouco abrangente para um programa universal, que atende todos os estudantes da rede pública brasileira.

Os kits de alimentos foram planejados e definidos por nutricionistas conforme as orientações do FNDE e recursos disponíveis pelo PNAE, somado à contrapartida da Prefeitura de Humaitá. Do valor fornecido pelo PNAE, 30% é destinado para a compra da agricultura familiar, que está sendo realizada no município conforme a demanda dos agricultores participantes.

A quantidade per capta de cada gênero alimentício foi planejada de acordo com a faixa etária do estudante e o número de refeições que o aluno faria na escola por dia, sendo referente à dois meses de paralização das aulas das escolas rurais e indígenas (40 dias letivos) e um mês e meio da zona urbana (30 dias letivos), prezando sempre a qualidade sanitária.

Os alunos cadastrados com Necessidades Alimentares Especiais receberão gêneros alimentícios diferenciados de acordo com a patologia, como por exemplo, diabetes, hipercolesterolemia, intolerância à lactose, etc.

No município, não haverá “escolha” de alunos para a distribuição dos kits. Estes foram planejados para atender excepcionalmente todos os alunos regularmente matriculados da rede pública municipal, incluindo zona urbana, rural e indígena, sendo um total de 9.185 alunos beneficiados. Os responsáveis de alunos que não desejam receber o kit, deverão se dirigir às escolas para autorizarem a doação a outros alunos.

Todos gêneros alimentícios foram recebidos no Setor de Planejamento e Distribuição da Alimentação Escolar e distribuídos às escolas, onde serão organizados e distribuídos aos pais de alunos de forma estratégica, utilizando todos os cuidados de prevenção contra o COVID-19. Em cada kit será incluída orientações às famílias para que higienizem todos os produtos e embalagens entregues. O cronograma de entrega será realizado por cada escola, em horários e dias distintos para cada turma e assim ser evitado aglomerações.

Em todos os processos haverá supervisão e monitoramento do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e das nutricionistas responsáveis.

