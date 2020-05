Atualização do boletim epidemiológico nesta terça-feira, 05 de maio. Temos 2 novos casos confirmados, totalizando 4, 30 notificados, 24 descartados e 2 em investigação.

Reiteramos o pedido de colaboração da população humaitaense no combate ao novo coronavírus, fiquem em casa. A Prefeitura está trabalhando diariamente para controlar a propagação do vírus no município, mas a contribuição de todos é fundamental nessa luta.

Fonte:Semsa/Humaitá