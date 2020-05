Sérgio Moro entrega à PF vasto material sobre conversas com Bolsonaro

Histórico de conversas recentes com Jair Bolsonaro pelo Whatsapp, incluindo o diálogo em que o presidente pressiona pela saída de Maurício Valeixo da diretoria-geral da Polícia Federal foram entregues pelo ex-ministro da Justiça Sergio Moro, à Polícia Federal.

Durante depoimento no sábado (2), Moro também repassou o conteúdo das conversas com a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), do grupo do presidente.

Para comprovar as pressões que disse ter sofrido, Sérgio Moro relatou no depoimento reuniões com Bolsonaro que contaram com a presença de outros ministros.

Após o depoimento, o ex-ministro aguardou os peritos da Polícia Federal acessarem seu aparelho celular. O aparelho foi espelhado em um HD da PF e Moro permitiu que os investigadores recuperassem mensagens antigas apagadas por ele, já que não teria arquivado todos os diálogos que teve com Bolsonaro desde o começo o governo.

Todo o histórico de conversa entre ele e Bolsonaro foi copiado pelos investigadores que anexaram à investigação aberta pela Procuradoria Geral de República (PGR) para investigar se o presidente tentou ou não interferir em investigações da PF.

No depoimento, o ex-ministro manteve as acusações contra o presidente a quem atribuiu uma tentativa de interferência em investigações conduzidas pela PF.