Amazonas chega a 6.683 casos confirmados de Covid-19

O Amazonas registrou mais 621 casos de Covid-19, neste domingo (03), totalizando 6.683 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Também foram confirmados mais 47 óbitos pela doença, elevando para 548 o total de mortes.

O boletim aponta que 3.888 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. De ontem para hoje, mais 131 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus, totalizando, agora, 1.901 recuperados.

Casos nos municípios

Dos 6.683 casos confirmados no Amazonas até este domingo (03), 4.072 são de Manaus (60,93%) e 2.611 do interior do estado (39,07%). Depois da capital, os dez municípios com mais casos da doença, são: Manacapuru (551); Parintins (214); Iranduba (163); Itacoatiara (137); Coari (127); Maués (125); Santo Antônio do Içá (117); Tabatinga (113); Rio Preto da Eva (112); Careiro Castanho (110).

Internações

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 346 pacientes internados, sendo 204 em leitos clínicos e 142 em UTI.

Há ainda outros 838 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 647 estão em leitos clínicos e 191 estão em UTI.

Óbitos

Entre pacientes da capital, até o momento, há o registro de 396 óbitos confirmados para o novo coronavírus. Nos 30 municípios do interior com óbitos confirmados até o dia de hoje (3), as mortes por Covid-19 totalizam 152.

Menos de 100 sepultamentos em um dia

A Prefeitura de Manaus informa que 99 óbitos foram registrados nos cemitérios públicos da cidade, administrados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), no sábado (2).

É a primeira vez, desde o dia 18 de abril, quando houve 89 enterros, que o sistema funerário público da capital do Amazonas registra menos de 100 mortes.

Entre as causas de morte, 23 pessoas tiveram no atestado a confirmação para Covid-19. Outras 15 foram registradas como causa desconhecida ou indeterminada e mais 33 tiveram como causa de morte síndrome, insuficiência ou parada cardiorrespiratória.

O município informa ainda que outras 19 mortes foram registradas em dois cemitérios privados da cidade. Com isso, o total de óbitos chegou a 118 neste primeiro sábado de maio.