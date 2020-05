Caixa amplia horário de todas as agências para atendimento

A partir desta segunda-feira (4), todas as unidades da Caixa Econômica Federal passarão a funcionar de 8h às 14h. Isso significa, abertura antecipada em duas horas, em toda a rede de agências.

Atenta à situação de filas nas agências, a Caixa vem adotando uma série de medidas para otimizar atendimento. Estão sendo alocados mais de 2.800 vigilantes adicionais (2.000 já está atuando), bem como 389 recepcionistas para reforçar orientação e atendimento ao público.

Para reforçar ainda mais o atendimento, o banco anunciou na sexta-feira (1º) as seguintes medidas adicionais:

• realocação de mais de 3 mil funcionários para ampliar as equipes nas agências

• contratação de mais 2 mil vigilantes e 500 recepcionistas para orientação e atendimento ao público (no total, reforço de mais de 5,6 mil contratações)

• disponibilização de cinco caminhões-agência para atendimento em locais com maior necessidade

O banco também está em contato direto com as prefeituras com objetivo de fechar parcerias para atendimento à população e divulgação de informações.

Balanço

Caixa informou que desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento, 50 milhões de brasileiros já receberam o crédito do benefício, ou seja, um em cada três adultos. Ao todo, mais de R$ 35 bilhões já foram creditados.

Segundo a Caixa, até 18h deste sábado (2), 50,2 milhões de cidadãos se cadastraram para solicitar o benefício. O site auxilio.caixa.gov.br superou a marca de 606 milhões de visitas e a central exclusiva 111 registra mais de 115 milhões de ligações e o aplicativo Caixa Tem, para movimentação da poupança digital, ultrapassa 77 milhões de downloads.