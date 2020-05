Juiz determina multa de R$ 50 mil, por dia, ao governo Wilson Lima

O juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública, Cezar Luiz Bandiera, determinou o bloqueio de R$ 50 mil por dia do governador Wilson Lima e do Estado do Amazonas por descumprimento de determinação judicial para ampliar a oferta de serviços de hemodiálise nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) dos hospitais 28 de Agosto, João Lúcio, Platão Araújo e Delphina Aziz, em quantidade suficiente para atender aos pacientes internados com Covid-19.

No documento, o juiz escreveu: “Determino o bloqueio, via bacenjud, da multa diária fixada, relativamente ao Estado do Amazonas e ao governador do Estado, observando-se as datas de intimação constantes à fl. 51 e 56. Fixo o limite de incidência da multa diária em até 50 dias-multa”.

A decisão foi tomada na noite de última quarta-feira (28), quando o magistrado ainda escreveu: “Tendo em vista a urgência que a matéria demanda, concernente a ampliação da oferta dos serviços de hemodiálise nas UTIs de hospitais públicos, com vistas a resguardar a vida dos pacientes internados com Covid-19 frente à falência renal ocasionada pela infecção, necessário que se garanta a efetivação da tutela provisória concedida”.

O juiz atendeu petição da Defensoria Pública do Estado (DPE) em ação civil pública de número 0653187-82.2020.8.04.0001 em que o órgão requer em caráter de tutela de urgência “compelir o requerido (Estado) na obrigação de fazer no que tange ampliar a oferta de serviços de hemodiálise nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s)”.

No último dia 23, o juiz Bandiera determinou prazo de 12 horas para ampliação da oferta de serviços de hemodiálise. Nesta decisão o magistrado escreve “ser fato notório que o governo federal, por intermédio do Ministério da Saúde, implementou repasses ao Fundo Estadual de Saúde do Amazonas, de sorte que tais recursos devem ser utilizados de forma eficiente no combate à pandemia do Covid-19, para resguardar a saúde e vida da população do Amazonas”.

Em petição inicial de 21 de abril, a DPE afirma que a situação de gravidade em Manaus “salta aos olhos”, com números sem comparação no cenário nacional, fato que motivou ser referenciada em diversas coletivas do Ministro da Saúde.

“O Estado não adotou nenhuma estratégia para triagem completa, medição de temperatura com termômetro de testa, e acompanhamento rigoroso dos desembarques estrangeiros e nacionais procedentes de áreas de elevada transmissão, na primeira fase do contágio, quando ainda não havia notícias de infectados no Amazonas”, consta no documento.

Em outro trecho, a DPE revela que “a partir desse momento de saturação precoce do HPS Delphina Rinaldi, todas as unidades da rede estadual de saúde foram demandadas a absorverem seu próprio volume de internação dos casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, não obstante já terem sido sobrecarregadas, recebendo compulsoriamente todas as internações de UTI e Enfermaria que estavam no HPS Delphina Aziz ‘não Covid-19’ visto que a Unidade se fechou para outras patologias, seja na porta de entrada, seja na internação. Não houve porém incremento proporcional de RH, medicamentos, insumos ou recursos financeiros para o fluxo rosa destas Unidades por parte da Secretaria Estadual de Saúde (Susam)”, disse.

Fonte: d24am.com