Coronavírus: empresa fabricante do Remdesivir diz que busca “aprovação acelerada”, no Brasil

Depois de conseguiu na sexta-feira (1º) o aval do governo dos Estados Unidos para a utilizar o medicamento remdesivir no tratamento de pacientes com a COVID-19, a farmacêutica Gilead Sciences anunciou que vai buscar “aprovação acelerada” do remdesivir no Brasil.

A Gilead informou que vem mantendo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), responsável pela aprovação de medicamentos no país, informada da evolução e dos resultados dos estudos, com o medicamento nos Estados Unidos.

A aprovação do medicamento no Brasil, não está condicionada a realização de novos testes clínicos com pacientes, desde que a empresa demonstre que os dados já obtidos nos Estados Unidos são aplicáveis para a população brasileira e que gerem benefícios para a realidade local.

A farmacêutica ressaltou que, incialmente, é muito provável que remdesivir seja exportado, ao invés de ser fabricado no Brasil. A Gilead não disse qual será a disponibilidade do produto para o mercado brasileiro, como também, não estimou qual seria o custo do medicamento.

Uso nos EUA

Nos EUA a distribuição do remdesivir será controlada pelo governo, sendo que a empresa deverá abastecer distribuidores autorizados ou as próprias agências governamentais, que serão responsáveis em distribuir o medicamento a hospitais ou outras instituições de saúde.

A Administração de Drogas e Remédios dos Estados Unidos também determinou que o remdesivir só possa ser usado para tratar adultos e crianças que tenham tido diagnóstico confirmado para COVID-19 e estejam com complicações graves, requerendo respiração mecânica.