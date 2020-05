Atendimento de saúde de Humaitá passa contar com seis novas embarcações

A estrutura de atendimento de saúde de Humaitá passa a contar a partir de hoje (30), seis novas embarcações, que vão reforçar o trabalho de assistência realizado nas comunidades ribeirinhas.

Ao anunciar a chegada das embarcações na tarde de hoje (30), o prefeito Herivaneo Seixas agradeceu o governador Wilson Lima, o vice-governador Carlos Almeida e deputado Estadual Abdala Fraxe que direcionou uma emenda impositiva para o município, através da qual, foi possível receber recursos para adquirir uma ambulancha, equipada com equipamentos emergenciais e dois balões de oxigênio, a bordo.

Já estão no município uma ambulancha, uma voadeira de 50hp e 4 rabetas com canoas de alumínio que serão utilizadas pelos agentes de saúde que atendem as comunidades ribeirinhas.

Para Herivaneo Seixas, é com ações como esta que o seu governo transforma o dia-a-dia das comunidades, principalmente, aquelas localizadas zonas rural.

O secretário de Saúde, Cleomar Scandolara informou que Humaitá ainda vai receber mais três unidades iguais, totalizando quatro ambulanchas rápidas, com motor de 150hp.

Por Folha da Mangaba.com