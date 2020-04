Live de música e adoração é transmitida da Matriz de Trindade neste sábado, 2

Núcleo de Arte e Cultura do Cenáculo de Trindade (GO), em parceria com o Ministério Face a Face, com a Paróquia do Divino Pai Eterno, Grupo Compromisso e a Juventude Missionária Redentorista, promove neste sábado, 2, às 20h, uma live de música e adoração transmitida diretamente da Igreja Matriz de Trindade.

Estão previstos momentos de pregação e adoração com a participação do pároco da Igreja Matriz, Pe. João Bosco de Deus, além de momentos marianos de oração.

A live será transmitida no Youtube e no Instagram nos seguintes endereços:

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCsOzzJMlgsJzCnrqQpjp-VA

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/jumiregomttodf/?hl=pt-br

Assista e compartilhe com seus amigos!

Fonte:Pai Eterno