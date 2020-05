Horóscopo do dia 1º de maio: confira a previsão para o seu signo

ÁRIES – Um Vênus expansivo facilita o surgimento de discussões íntimas. Este é o momento para desenvolver seu relacionamento com cuidado. “Depois de fazer um esforço, vem a recompensa”. Seria bom se lembrar disso. Tenha uma noite de relaxamento total.

TOURO – Você vai mudar de direção para ter um melhor equilíbrio em seus negócios financeiros. Sua visão é mais clara. Você sente que tem os recursos para a realização de seus planos, que precisam ser racionalizados.

GÊMEOS – Você saberá compreender os problemas das pessoas ao seu redor. Tente não ser muito duro no conselho que oferece. Você é mais capaz de controlar a sua sensibilidade e receberá um impulso de energia. Seu condicionamento físico está melhorando, já que você está gerenciando melhor suas reservas.

CÂNCER – Você está em risco de parecer egocêntrico demais e precisa relaxar. Você está exagerando as coisas, mas desacelerar vai parecer mais difícil do que continuar nesse caminho. Você precisa encontrar um equilíbrio.

LEÃO – Você vai avaliar a situação de forma mais objetiva e seu raciocínio lógico está lhe trazendo sorte. É o momento ideal para assumir o esporte. Você vai precisar de exercício físico e de um pouco de ar fresco em um contexto que leva você para fora da sua rotina.

VIRGEM – Alianças estão se tornando uma possibilidade, então olhe além das aparências. Você ficará surpreso. Sua saúde, embora excelente, pode ser perturbada por problemas no fígado e pequenas mudanças em sua dieta iria ajudar.

LIBRA – Você está entusiasmado e de bom humor. Você está desfrutando de uma atmosfera agradável e amigável. Você está dinâmico, com grande energia mental neste momento, que é ajudada pela sua moral e permite refinar seus projetos.

ESCORPIÃO – Você não vai ser muito inibido pela timidez hoje. É hora de se concentrar em uma tarefa difícil. As atividades em grupo não são recomendadas hoje. Você ficaria muito sobrecarregado pelos outros.

SAGITÁRIO – Suas dúvidas irão se esclarecer e você vai achar isso encorajador. Todo mundo vai querer ter a sua energia hoje. Você vai se sentir muito mais confortável em sua própria pele e tudo vai ser devido a seus próprios esforços para tornar o seu estilo de vida mais saudável.

CAPRICÓRNIO – O ambiente é descontraído e você está se voltando para novos prazeres sem perder a cabeça. Você se sente em forma para atacar o seu estilo de vida diário, mas você também deve pensar em reequilibrar sua dieta.

AQUÁRIO – Não se deixe absorver em preocupações que são, por definição, de natureza secundária. Você não tem confiança em seus recursos próprios porque está se sentindo cansado e tem uma lacuna a preencher.

PEIXES – Você se sente mais confortável com você mesmo e está ciente disso. Não explore a sua aura, deixe as coisas seguirem seu curso natural. Outras pessoas vão tentar freiar a sua vitalidade. As pessoas estão pedindo muito de você, ou pelo menos é assim que você se sente.

Fonte: meu-horoscopo-do-dia.com