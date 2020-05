Caixa Econômica amplia atendimento e abre mais de 900 agências neste sábado (2)

A Caixa Econômica está sensível e atenta à situação de filas e aglomerações de pessoas nas agências pelo país. Para atender com mais agilidade e reduzir o tempo de fila, o banco amplia o atendimento com a abertura de 902 agências neste sábado (2), de 8h às 14h, aos beneficiários nascidos de janeiro a outubro que recebem o Auxílio Emergencial pela Poupança Social Digital e optaram por realizar o saque em espécie.

A abertura no sábado permitirá a antecipação do calendário do saque em espécie, contribuindo para o escalonamento no atendimento a quem recebe o auxílio. A data para os nascidos em novembro e dezembro está mantida na terça-feira (5).

Consulte as agências que estarão abertas

Medidas para redução de filas

Os empregados do banco estão dedicados e preparados para atender a todos os que precisam, nesta que é a maior operação de pagamentos e bancarização da história do país. Até esta quinta-feira (30), 50 milhões de brasileiros já receberam o benefício, ou seja, um em cada três brasileiros adultos.

No público que tem direito ao auxílio, grande parte é de pessoas que estava fora do sistema bancário ou que não possui facilidade com os canais digitais. Além destes, muitos outros procuram as unidades da CAIXA em busca de informações confiáveis, inclusive pessoas que não têm direito ao benefício. A CAIXA conta com o apoio da imprensa, que tem papel fundamental para esclarecer e disseminar informações corretas, evitando, assim, aglomerações desnecessárias.

Para quem busca informações sobre o cadastro, os canais são o aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial, o site auxilio.caixa.gov.br e a central telefônica exclusiva 111.

Por Assessoria Caixa