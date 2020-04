Petrobras reduz preço do diesel em 10% nas refinarias

A partir desta segunda-feira (27), a Petrobras reduziu o preço médio do diesel nas refinarias em 10%, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

A iniciativa é uma resposta da petroleira estatal diante da queda do preço do petróleo e de seus derivados no mercado internacional, por impactos do novo coronavírus na economia global.

O barril de petróleo chegou a ser negociado a valores negativos nos Estados Unidos. O tipo Brent, negociado em Londres, baixou para menos de US$ 20 na última semana.

O repasse de ajustes dos combustíveis nas refinarias para o consumidor final nos postos não é imediato e depende de diversos fatores, como consumo de estoques, impostos, margens de distribuição e revenda e mistura de biocombustíveis.

Nesta semana, o presidente Jair Bolsonar o postou em rede social os preços do diesel e da gasolina nas refinarias, apontando sobrecarga de imposto sobre os combustíveis. Segundo ele, na quinta (23), o preço do litro era, respectivamente, de R$ 1,45 e R$ 0,91. Nas bombas dos postos, o valor é bem mais alto.