Humaitá: esposo de mulher que testou positivo para o Covid-19, também está com a doença

O esposo da mulher que testou positivo para Covid-19, em Humaitá, também está com a doença. Segundo informações repassadas pela equipe de saúde do município, ele tem 26 anos de idade e chegou no município há poucos dias.

Portanto, hoje (25) o município registra dois casos confirmados do Coronavírus. Os pacientes estão internados no Setor de Isolamento do Hospital Geral, sob os cuidados da equipe especializada, para este tipo de atendimento.

Segundo a diretora da referida unidade de saúde, Laura Masson o estado de saúde deles é estável.

A equipe da Vigilância Epidemiologica do município está num intenso trabalho de busca e investigação, com objetivo de localizar todas as pessoas, as quais, segundo os próprios pacientes, tiveram contatos com eles, nos últimos dias.

Através de contatos com as equipes de saúde das cidades de Rio Branco (AC) e Beruri (AM), os profissionais de Humaitá conseguiram levantar os históricos dos dois pacientes.

De acordo com Laura Masson os casos são “importados” e o município não possui transmissão comunitária. “Solicitamos a população que use máscara ao sair de casa e que permaneça nas suas residências, sempre que for possível”, ressaltou a diretora.

Laura Masson também solicitou a população que parem de divulgar informações sobre os pacientes nas redes sociais, principalmente, fotos.