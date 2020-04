Mulher de 28 anos é o primeiro caso confirmado de Covid-19, em Humaitá

O que já era esperado se confirmou na manhã deste sábado (25). Confirmado o primeiro caso de Covid-19, em Humaitá.

A paciente é uma mulher, moradora do bairro São Cristóvão, de 28 anos de idade. Ela chegou a cidade há três dias, vinda de Rio Branco (AC).

No Hospital Geral a paciente fez os exames clínicos e o teste rápido, que confirmaram a doença.

Todas as medidas já estão sendo tomadas pelas equipes do sistema municipal de saúde. Mais informações serão divulgadas, as 17 horas de hoje (25), pela Diretora do Hospital, Laura Masson e a Coordenadora de Epidemiologia, Laura Santiago, em uma LIVE que poderá ser acompanhada através do link: https://www.facebook.com/SAUDEHUMAITA/live/

A principal pergunta que a população espera uma resposta durante a live é quais as medidas a serem tomadas a partir da confirmação do primeiro caso de Covid-19?