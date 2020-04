Mulher confirmada com Covid-19, em Humaitá, continua internada no Hospital Geral

Informações apuradas pela nossa reportagem, afirmam que a paciente deu entrada ontem (24) no Hospital, com muita tosse. Ela continua internada no Setor de Isolamento, do Hospital Geral e o seu quadro é estável.

A paciente, de 28 anos de idade, é moradora do bairro São Cristóvão. Esse é o primeiro caso da doença confirmado, em Humaitá.

A Equipe da Epidemiologia está investigando com quem a paciente teve contato, nos últimos dias. Aos profissionais de saúde que fizeram o atendimento, ela afirmou que esteve em Beruri (AM), há sete dias atrás.

Para chegar a Beruri, que fica localizado as margens do rio Purus, é necessário ir pra Manaus, depois para Manacapuru e seguir de barco ou lancha até a cidade. O município fica localizado a aproximadamente 442 Km de Humaitá.

O Covid-19 foi confirmado após a realização de teste rápido e exames clínicos.