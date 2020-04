Coronavírus : Boletim Epidemiológico – Primeiro caso confirmado

A Prefeitura de Humaitá, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que, o primeiro caso de covid-19 no município foi confirmado, na manhã deste sábado (25), através de teste rápido.

Trata-se de uma mulher de 28 anos, residente no município de Humaitá, sem histórico de doenças crônicas. A paciente está em isolamento no Hospital Dra Luiza da Conceição Fernandes e encontra-se estável. No momento estamos com 20 notificados, 18 descartados, 1 aguardando resultado e 1 confirmado, até o momento.

A Prefeitura de Humaitá está trabalhando para combater o novo coronavírus, mas a colaboração da população é fundamental. Portanto, reiterando nosso apelo, fique em casa! Precisamos manter o distanciamento social para evitar disseminação do vírus no município. Mantenha você e sua família prevenidos. Se precisar sair, use máscara. Lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool gel. Cuidar de você, é cuidar do próximo também.

Compartilhe apenas notícias oficiais e evite a propagação de fake news. Juntos podemos evitar os riscos de contaminação e combater o coronavírus em Humaitá. Faça sua parte, fique em casa!

#AssimSeFazSaúde #PrefeituraDeHumaitá #Covid19 #FicaEmCasaHumaitá #Humaitá #Amazonas

Fonte: Semsa/Humaitá