Amazonas registra 3.194 casos confirmados de Covid-19; mortes chegam a 255

Conforme boletim atualizado da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), o Amazonas ultrapassou a marca de 3 mil casos confirmados do novo coronavírus, nesta sexta-feira (24).

O estado registrou 306 novos casos confirmados da Covid-19, nesta sexta, totalizando 3.194 pessoas contaminadas pela doença. O número de mortes ocasionadas pela doença chegou a 255.

Do total de casos confirmados da doença, 2.481 são em Manaus. Outros 41 municípios também apresentam casos do novo coronavírus. No interior, Manacapuru registra 247 casos confirmados e 14 mortes.

A FVS-AM informou, ainda, que há 260 casos confirmados de Covid-19 que se encontram internados em hospitais públicos e privados.

Conforme boletim desta sexta-feira, 1.764 amostras continuam aguardando resultado no Lacen.

Internados

A FVS informou, nesta sexta-feira, que há 1.050 pessoas internadas com suspeita e confirmação para a Covid-19. Desse total, 260 casos testaram positivos para a doença.

Nesta quinta-feira (23), a taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da rede pública de saúde do Amazonas chegou a 96%, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam).

Mortes

Conforme boletim divulgado nesta sexta-feira, o número de mortes por Covid-19 no Amazonas subiu para 255. Desse total, 207 óbitos foram de casos de Manaus e outros 48 são do interior do Estado.

Foto: Divulgação/Secom