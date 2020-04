Rondônia confirma mais 27 casos de covid-19 e total vai a 250

Até a manhã de quinta-feira (23) foram confirmados 250 casos, em Rondônia. A informação foi divulgada pelo Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Os demais números sobre a doença no Estado são os seguintes:

Pacientes curados – 55

Óbitos – 05

Pacientes internados com Covid-19 – 20 internados

Descartados – 1315

Aguardando resultados do Lacen – 50

Municípios

Os 250 casos confirmados para Covid-19 são nas seguintes localidades:

180 em Porto Velho;

47 em Ariquemes;

08 em Ji-Paraná;

07 em Ouro Preto do Oeste;

03 em Rolim de Moura;

01 em Alto Paraíso;

01 em Buritis;

01 em Jaru;

01 em Urupá;

01 em Vilhena.

Foram confirmados 27 novos casos de Covid-19 em Rondônia, sendo 16 em Porto Velho, oito em Ariquemes, um em Ji-Paraná, um em Ouro Preto do Oeste e um em Urupá.

No boletim diário edição 37 foi publicado um caso confirmado no município de Pimenta Bueno, no entanto o endereço cadastrado no cartão SUS estava desatualizado, o paciente é de Porto Velho, tendo seu caso computado neste município.