Coronavírus: Caixa anuncia mudanças pontuais em sorteios das Loterias

A Caixa informou nesta semana que, devido às restrições adotadas em todo o país por conta da pandemia do novo coronavírus, haverá mudanças em alguns sorteios das Loterias Caixa. As medidas visam preservar os apostadores e minimizar os impactos do período de emergência.

Confira as mudanças:

– Suspensão dos sorteios das extrações da Loteria Federal por 3 meses. Os bilhetes já distribuídos e vendidos continuam válidos, participando normalmente dos sorteios dessas extrações a serem realizadas em data futura, que será divulgada oportunamente pela Caixa.

– Alteração do sorteio da Dupla de Páscoa, do dia 11/04 para 25/04.

– Suspensão dos concursos da Loteca devido à paralisação dos campeonatos de futebol.

– Os demais sorteios (Mega-Sena, Lotofácil, Quina e outros) continuarão a ser realizados normalmente, lembrando que a CAIXA mantém canais para apostas online, como o Internet Banking Caixa e o site loteriasonline.caixa.gov.br.

Fonte: Caixa Notícias