Coronavírus: O número de mortes chega a 193 mortes e casos confirmados a 2.270

Com a taxa de letalidade do coronavírus alcançado 8,5%, o Amazonas possui 2.270 casos confirmados da doença, segundo boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), nesta terça-feira (21). Em 24 horas foram registrados 110 novos casos para Covid-19 e oito óbitos.

Dos casos confirmados, 1.809 são em Manaus e 461 no interior do Estado. Outras 698 pessoas estão internadas com sintomas da doença e sob investigação do Laboratório Central (Lacen), De acordo com a FVS-AM.

Dos casos confirmados, 726 pessoas estão fora do período de transmissão da doença e 1.170 pacientes estão em isolamento domiciliar.

“O vírus no Amazonas está se deslocando por barco. Por mais que esteja proibido o transporte fluvial, pessoas estão desrespeitando as determinações e o resultado é esse que vemos, 461 infectados no interior”, afirmou a diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Pinto.

Segundo Rosemary Pinto, “a taxa de ocupação de leitos no Hospital Delphina altera diariamente. Atualmente está em 96 a 97%, variando entre leitos clínicos e leitos de UTI. Estamos intensificando para contratar médicos intensivistas para que possamos ampliar os leitos de UTI”.

Interior

Dos 62 municípios do Amazonas, 27 possuem casos confirmados para o novo coronavírus, ao todo foram registrados 461 pacientes e 30 mortes. Manacapuru lidera a lista com 218 casos confirmados.

Índigenas

No Estado, foram confirmados 29 casos do novo coronavírus em índigenas e duas mortes. O relatório divulgado aponta que quatro Distritos de Saúde Indígena apresentam casos: no Alto Solimões são 10 casos e duas mortes; no médio Purus são três casos; em Manaus são 15 casos; e em Parintins, um caso”.