Comunicado da Semsa/Humaitá

Se você viajou ou conhece alguém que, nos dias 13, 14, 15 e 16 de abril viajou com o taxista Valdevino de Melo, de Porto Velho para Humaitá, entre em contato pelo TeleCovid-19 (97-98415-0706) e entre em isolamento imediatamente.

Valdevino de Melo é residente do município de Porto Velho (RO) e não sabia que estava com covid-19, pois estava assintomático. Após o dia 18 de abril começou a apresentar os sintomas e colheu o material para realização do exame.

A equipe de monitoramento das barreiras entrou em contato com o taxista, na manhã desta terça-feira (21), e foi informada pelo paciente que havia testado positivo para covid-19. Vale ressaltar que, o senhor Valdevino está em Porto Velho, mas as pessoas que viajaram com ele precisam entrar em contato com a Saúde Humaitá imediatamente.

A colaboração de todos, nesse momento, é fundamental!