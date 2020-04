Número 2 do PCC chega ao Brasil e foi levado para um presídio federal

Chegou neste domingo (19) ao Brasil e já se encontra em um presídio federal, o criminoso Aparecido dos Santos, o “Fuminho”, braço-direito do líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), Marco Camacho “Marcola”. A informação foi divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

“Fuminho”, estava na lista dos criminosos mais procurados do país e foi preso em Moçambique, na África, na última terça-feira (14), pela Polícia Federal e forças de segurança internacionais, no momento em que voltava de uma consulta médica.

Ele fumava um cigarro nas dependências do hotel Montebelo Indy Maputo Congress, localizado no subúrbio de Sommerschield, em Maputo, onde estava hospedado há 40 dias, quando recebeu a voz de prisão e não reagiu.

O criminoso estava foragido há 21 anos e foi detido por entrada ilegal no território africano. De acordo com comunicado do ministério do Interior de Moçambique, ele foi entregue às autoridades policiais brasileiras em “cumprimento a um mandato de prisão internacional”. “As autoridades de Moçambique expediram mandado de expulsão e, assim, foi possível trazê-lo para o Brasil, em uma aeronave da Força Aérea Brasileira”, informou a Polícia Federal.

Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, o criminoso já está em um presídio federal, no Brasil. “Este foi um grande golpe contra o crime organizado e uma demonstração de que o governo Federal tomará as medidas necessárias para trazer esses criminosos à Justiça brasileira”, afirmou Moro.