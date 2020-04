O PSG tentará manter Neymar oferecendo-lhe 38 milhões de euros por ano

O futuro de Neymar permanece desconhecido, apesar das tentativas do Barcelona em contratá-lo. Nas últimas horas, algumas informações apontam para uma tentativa do PSG de manter o jogador.

Nesse sentido, seu compatriota Leonardo, diretor de esportes do clube francês, teria preparado um novo contrato com números suculentos para Neymar, especificamente cerca de 38 milhões de euros por ano em salário.

Esse novo contrato duraria até 2025, de acordo com a referida informação.

O PSG estaria disposto a aumentar até mesmo os emolumentos do jogador na tentativa de mantê-lo e neutralizar definitivamente os rumores que apontam para uma possível transferência para o Barça.

Aos 28 anos, e apesar do impacto da Mbappé na mídia e nos esportes, Neymar continua a ser o jogador de referência da equipe treinada por Thomas Tuchel.

