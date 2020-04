Coronavírus: Manaus registra 21 mortes em 24 horas

Dados atualizados pelo Ministério da Saúde, na tarde desta sexta-feira (17) e confirmados pela Fundação de Vigilância Sanitária (FVS-AM), confirmam foram registrados no Amazonas, 21 mortes em 24 horas, totaliza 145.

O estado alcançou a marca de 1.809 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19). Entre quinta (16) e sexta-feira (17), foram registrados 90 novos casos. A taxa de letalidade subiu para 8%.

Dos 1.809 casos, 1.531 são de Manaus, espalhados em todos os bairros da capital. O bairro do Aleixo lidera com, 71 casos. Em 22 municípios, número total de casos chega a 271.

O número de casos suspeitos é de 548 pacientes: 131 estão em UTI’s e 417 em leitos clínicos. Pessoas infectadas com o vírus que estão em isolamento domiciliar somam 1.134.