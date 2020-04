Humaitá: Prefeito Herivaneo recomenda uso de máscara

O Prefeito Herivaneo Seixas assinou decreto recomendando o uso da máscara de pano para auxiliar na prevenção ao novo Coronavírus no município.

As recomendações são para que a população use a máscara confeccionada em tecido em casos de:

🔹 Manter contato com outras pessoas;

🔹 Deslocamento em vias públicas;

🔹 Compras de gêneros de primeira necessidade ou medicamentos;

🔹 Uso de qualquer meio de transporte compartilhado de passageiros;

🔹 Ter acesso aos estabelecimentos prestadores de serviços essenciais;

🔹 Ter acesso aos estabelecimentos comerciais que tiverem suas atividades liberadas;

🔹 Ingresso, permanência ou desempenho de qualquer atividade em ambientes compartilhados com outras pessoas, nos setores: públicos e privados;

🔹 Outras medidas que interrompam provisoriamente o isolamento social.

Vai sair de casa? USE MÁSCARA!

Fonte: Semsa/Humaitá