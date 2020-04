Eleito para presidir o TSE, Barroso discorda da prorrogação das eleições

Ao ser eleito para presidir o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na quinta-feira (16), o ministro Luís Roberto Barroso, atual vice-presidente da corte, afirmou que a realização das eleições municipais deste ano depende da evolução da pandemia do novo coronavírus.

No discurso de agradecimento à sua condução à presidência da Corte, Barroso manifestou preocupação com a saúde da população por causa da pandemida do novo coronavírus e do possível adiamento das eleições municipais marcadas para outubro.

“Nossa maior preocupação é com a saúde da população. Se não houver condições de segurança para realizar as eleições, como conversamos [ministros do TSE] em reunião informal e administrativa, nós evidentemente teremos que considerar o adiamento pelo prazo mínimo indispensável para que possam realizar-se com segurança”, afirmou o ministro.

Adiamento

Barroso disse que o TSE não apoia o adiamento das eleições municipais de 2022, quando serão escolhidos o presidente da República e os governadores.

“Conforme pude conversar com cada um os nossos colegas, não apoiamos o cancelamento de eleições [de 2020] para que venha a coincidir com 2022. Qualquer mudança no calendário eleitoral depende, entretanto, de aprovação do Congresso”, lembrou Barroso.