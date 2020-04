Estrutura de saúde de Humaitá passa a contar com novos técnicos em enfermagem

O prefeito Herivaneo Seixas empossou, na manhã desta quinta-feira (16), 11 técnicos em enfermagem convocados do concurso público de 2016. Os profissionais irão fortalecer a linha de frente no combate ao novo coronavírus no município.

Na ocasião, o Prefeito deu as boas-vindas aos novos funcionários e destacou a importância do trabalho que será realizado daqui pra frente. Ressaltou também, que não irá abrandar as medidas preventivas ao novo coronavírus em Humaitá, para garantir que o município permaneça livre da doença.

Os convocados serão lotados nas unidades básicas de saúde e no Hospital Regional, aumentando assim, a força de trabalho do sistema de saúde municipal.

“Estamos reforçando a estrutura de saúde e investindo em prevenção. Paralelo a isso, nossos profissionais estão traçando estratégias para possíveis novos cenários de covid-19”, enfatizou Herivaneo Seixas.