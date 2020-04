Coronafest: após irem à festa, pessoas testam positivo para Covid-19 em RO

O governo de Rondônia anunciou nesta terça-feira (14) que diversas pessoas que participaram de uma festa no começo do mês, conhecida como “Coronafest”, foram diagnosticadas com coronavírus. Desde o dia 20 de março, o estado está em calamidade pública e eventos com mais de cinco pessoas estão proibidos.

O comunicado foi feito através das redes sociais pelo governador de Rondônia, Marcos Rocha (PSL), e pelo secretário de Saúde do estado, Fernando Máximo. O governo vai investigar o caso.

Segundo o secretário de Saúde, diversos casos foram diagnosticados na segunda-feira (13) e, após uma investigação, autoridades sanitárias identificaram que parte desses pacientes participaram do “Coronafest”.

“Estou muito decepcionado. Pra não dizer revoltado. Hoje, identificamos vários casos positivos de coronavírus. Foi feita uma investigação e descobriu-se que essas pessoas estavam numa festa no dia 4 de abril. Não estavam trabalhando, querendo levar o pão para casa. Na verdade, estavam se divertindo e colocando a vida delas em risco e a sua vida, de quem está aí guardando a quarentena”, afirmou o secretário.

Depoimento do secretário de Saúde do estado, Fernando Máximo

O último boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesau) é do domingo (12) quando o total de casos confirmados do novo coronavírus subiu para 42 em Rondônia. Na segunda-feira (14) não houve atualizações. Com os sete casos informados hoje, o total vai para 49.

Fonte: Rondônia Direta.com