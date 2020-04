Humaitá: Prefeitura amplia horário de atendimento em UBS

A partir desta segunda-feira (13), a Unidade Básica Centro de Saúde II, funcionará de 7 às 21 horas, de segunda à sexta, sem intervalos no horário de almoço.

A inciativa faz parte do programa ‘Saúde na Hora’. É Prefeitura de Humaitá, através da Secretaria de Saúde, ampliando o horário de atendimento de saúde à população.

O programa que tem como objetivo facilitar o acesso aos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS), estendendo o horário de funcionamento das Unidades de Saúde da Família, o que aumenta a capacidade de atendimentos médicos, odontológicos, preventivos, de imunização, entre outros.

A unidade de saúde é a primeira do município a fazer parte do programa de ampliação do horário de atendimento.

Suspensos

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, exames preventivos (até 30 de abril) e imunização (até 16 de abril) permanecem suspensos em toda rede de atendimento de Humaitá, afim de evitar aglomerações de pessoas.