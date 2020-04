Humaitá: barreira sanitária é instalada no Distrito de Auxiliadora

A Unidade Básica de Saúde do Distrito de Auxiliadora implantou uma barreira sanitária na entrada da comunidade, para abordar as pessoas que chegam em navegações de outros lugares.

O médico da unidade, Dr. Igor Medeiros, juntamente com a Polícia Militar, reuniu moradores e comerciantes da comunidade para conscientizar, orientar e tirar as dúvidas sobre a implantação e funcionamento da barreira sanitária, assim como a importância do isolamento social para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

O Distrito de Auxiliadora fica próximo à cidade de Manicoré, que já registra um caso confirmado de Covid-19. Por isso a necessidade das medidas preventivas a fim de controlar quem entra e quem sai da comunidade.